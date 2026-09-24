"In un battito", arriva il docufilm su Edoardo Bove. Il centrocampista si racconta: i dettagli

È ora tornato in campo, da calciatore, e milita nel Watford: Edoardo Bove, ex centrocampista della Fiorentina, è stato protagonista di una storia molto particolare, con la sua vita che è cambiata radicalmente ormai quasi due anni, da quel Fiorentina-Inter.

In arrivo il docufilm

Il 1 dicembre 2024 il suo cuore si è fermato in campo. Un attimo che cambia tutto, la voglia di riprendersi il proprio posto in campo e gli interrogativi su ciò che verrà: Edoardo Bove si racconta per la prima volta senza filtri nel film-documentario In un Battito diretto da Giovanni Troilo.

Racconto intimo della vicenda Bove

“Chi sono, senza il calcio?”, è la domanda che Edoardo a ventidue anni non avrebbe dovuto porsi. Un racconto intimo e personale che, attraverso la vicenda che ha cambiato il corso della sua carriera, parla di identità, di cambiamento e della possibilità di immaginare il proprio futuro quando il percorso che sembrava già scritto si interrompe. Prodotto da No Name Entertainment, Alea Film e Rai Cinema, “In un battito” sarà distribuito prossimamente al cinema.