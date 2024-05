Dopo la retrocessione con la Ternana due calciatori della Fiorentina potrebbero restare in Serie B. E uno di questi può darsi il cambio con Bianco

Amatucci può scambiarsi con Bianco

Sul taccuino della Reggiana dell'ex ds Goretti, vicinissimo all'approdo alla Fiorentina, ci sono 2 giovani di proprietà della società viola. Come riporta La Gazzetta di Reggio, il primo è il centrocampista Lorenzo Amatucci, classe 2004, che ha giocato 15 partite con la Ternana disputando un eccellente finale di stagione. Un centrocampista che nello scacchiere di Nesta dovrebbe prendere il posto di Alessandro Bianco, pronto a tornare a Firenze, mentre nell'attuale annata Amatucci aveva iniziato l'anno con la prima squadra della Fiorentina prima di trasferirsi nel mercato invernale.

Occhi anche su un attaccante gigliato

Il secondo è l’attaccante Filippo Distefano, classe 2003, che quest’anno con la Ternana ha giocato 33 partite, impreziosite da 7 gol e 2 assist. Per lui un'annata in crescendo dopo un avvio più difficile, con alcun gol importanti che però non sono riusciti a portare gli umbri alla salvezza.