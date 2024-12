Il Napoli, ma non solo: Martinez Quarta ha altri estimatori e la sua partenza a gennaio non è impossibile

Nonostante i tentativi di Palladino di tenere tutti sulla corda, è evidente che in casa Fiorentina ci siano dei calciatori che ad oggi non sono soddisfatti della loro situazione. Se sul fronte offensivo a partita in corso bene o male tutti trovano spazio, lo stesso non si può dire della difesa dove Comuzzo e Ranieri appaiono inamovibili in campionato.

Martinez Quarta tra gli scontenti

Nella lista degli scontenti, ovviamente, c'è anche Lucas Martinez Quarta. I tanti errori difensivi gli sono costati il posto e anche l'esperimento di schierarlo mediano è miseramente fallito. Il fiuto del gol non basta più e così l'argentino potrebbe davvero lasciare Firenze a gennaio.

Non solo il Napoli sull'argentino

Gli estimatori non mancano. Martinez Quarta piace molto ad Antonio Conte, ma oltre al Napoli - riporta La Stampa - si registra anche l'interesse del Torino. Vanoli ha bisogno di rinforzi nel pacchetto difensivo e l'argentino, per caratteristiche, potrebbe fare al caso suo.