La Fiorentina e Palladino hanno un'idea precisa su Fagioli. Adli non è un punto di riferimento per la dirigenza viola

Contro il Betis Siviglia, oltre a Mandragora, la Fiorentina dovrebbe schierare a centrocampo Adli e Fagioli, entrambi giocatori arrivati in prestito ed entrambi arrivati ad un bivio importante anche per il loro futuro.

Adli e Sottil

Il regista francese però, si legge su La Gazzetta dello Sport, non è un punto fisso per la dirigenza viola. E' arrivato dal Milan che a gennaio ha prelevato dal Viola Park Sottil; si è parlato anche della possibilità di uno scambio praticamente alla pari, ma al momento non ci sono segnali di entusiasmo dalla sede rossonera.

L'idea per Fagioli

Diverso il discorso per Fagioli. La Fiorentina e Palladino hanno deciso di crederci e l'idea sarebbe quella di riscattarlo, si legge ancora sulla ‘rosea’. Ai 2 milioni e mezzo versati, ne andranno aggiunti altri 13 e mezzo a fine stagione per acquisire il cento per cento del suo cartellino.