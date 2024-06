Galliani libera Palladino per la Fiorentina. Sulla lista di Pradè c'era anche Tudor, battuto dal quasi ex Monza

La possibile rottura tra Tudor e la Lazio avrebbe potuto interessare anche la Fiorentina, visto che il croato piace un po' da sempre a Daniele Pradè. Avrebbe appunto, perché ancora non è avvenuta e soprattutto perché la società viola si è mossa ormai verso Raffaele Palladino. Il quasi ex tecnico del Monza sarà liberato da Galliani, senza troppi problemi come riporta il Corriere Fiorentino.