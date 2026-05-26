I tifosi della Fiorentina in subbuglio, in arrivo una dura presa di posizione dell'ACCVC

Il mondo del tifo della Fiorentina è in subbuglio. L’ultima giornata di campionato ci ha offerto una contestazione da parte della Curva Fiesole all’indirizzo dei giocatori viola, individuati, evidentemente, come i veri responsabili di questa stagione disgraziata.

Una dura presa di posizione

Ma dopo la Fiesole anche l’ACCVC (Associazione Centro di Coordinamento Viola Club) è pronta a far sentire la propria voce con forza. Secondo quanto riportato da Lady Radio, a nome di Filippo Pucci, presidente dell’associazione del tifo viola, sta per uscire nelle prossime ore una presa di posizione forte sull’annata appena conclusa e su quello che dovrà essere il futuro viola.

Linea simile

Una linea che sarà simile a quella tenuta dopo l’ultima intervista rilasciata da Rocco Commisso prima della sua scomparsa.