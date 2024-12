Commisso segue il grande cammino della sua Fiorentina dagli USA, ma presto arriverà in Italia. Ora chiesta concentrazione sul Bologna

Non può che essere orgoglioso Rocco Commisso della sua Fiorentina e del percorso che i ragazzi di Palladino stanno facendo in questa stagione. E anche ieri sera sono arrivati i complimenti del numero uno viola alla squadra nel post gara contro il Lask, con il tycoon italo-americano che ha seguito la sfida da New York.

Come scrive La Nazione, però, presto Rocco Commisso tornerà a Firenze per stare accanto alla squadra. Il viaggio verso Firenze è fissato per l'anno nuovo. Intanto il presidente viola ha chiesto alla squadra massima concentrazione in vista dell'attesissima sfida contro il Bologna.