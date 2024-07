La necessità di contribuire ancora con l'ingaggio...

Col passare dei giorni e delle settimane emerge sempre più anche una prospettiva non molto favorevole circa il futuro di M'Bala Nzola.

La Fiorentina ha deciso di metterlo sul mercato e lo ha fatto anche in modo plateale, di fatto escludendolo, evidentemente col placet dell'allenatore, dalle attività del gruppo (allenamenti differenziati e personali, nessuna presenza in campo per le amichevoli).

Però per il momento chi ha provato a chiedere informazioni su di lui ha dovuto fare i conti con l'ingaggio che percepisce a Firenze. Squadre come Cagliari o Lecce potrebbero essere anche interessate ad averlo per il proprio attacco, ma 1,5 milioni di euro di stipendio che sono troppi per questo tipo di società.

E qui torniamo alla prospettiva della quale parlavamo ad inizio articolo. E' probabile che il giocatore alla fine possa partire solo in prestito e con una parte dell'ingaggio coperta dal club di Commisso. Questo a meno di inserimenti di squadre più importanti e facoltose nelle prossime settimane: un qualcosa questo che, attualmente, non si vede all'orizzonte.