Dal Manchester City alla Puskas Akademia, 446 giorni dopo. Welcome back, David!

446 giorni. Sono quelli passati dall'ultima apparizione in una gara ufficiale di David De Gea, datata 3 giugno 2023. Era la finale di FA Cup, persa dal suo Manchester United contro il Manchester City. Qualcuno storse il naso di fronte al secondo gol subito dal portiere spagnolo, ma ormai è storia passata. Il presente si chiama Fiorentina, si chiama Conference League, si chiama Puskas Akademia.

Tutto pronto per l'esordio

Sì perché, salvo clamorosi colpi di scena, questa sera sarà De Gea a difendere i pali viola. Palladino lo ha fatto capire in conferenza stampa e d'altronde l'occasione è perfetta per consentire al portiere spagnolo di riprendere confidenza con il campo. Si tratta pur sempre di un playoff europeo, ma l'avversario è morbido e si gioca in casa.

Dal Manchester City alla Puskas Academia

La curiosità è tanta e ad accogliere De Gea ci sarà uno stadio certamente non pieno, ma voglioso di dare il benvenuto a lui e alla nuova Fiorentina di Palladino, al primo match ufficiale nella cornice del Franchi. Non è la FA Cup ma solo un playoff di Conference League, non è il Manchester City ma una squadra ungherese finora ai più sconosciuta. Ciò che conta però non è il prestigio del palcoscenico, bensì che 446 giorni dopo c'è una nuova data da cerchiare sul calendario: David De Gea is back.