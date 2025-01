Non solo Parma e Premier, su Kayode c'è anche la Roma. E il valore del giocatore...

La Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Micheal Kayode, possibile giocatore in uscita dalla Fiorentina in questa finestra di mercato. Il classe 2004 è alla ricerca di minuti in campo e su di lui ci sono diverse squadre interessate. Oltre ai noti club di Premier League (Brentford e Brighton), c'è anche il Parma, che ha messo sul piatto il possibile scambio di prestiti con Coulibaly.

Il quotidiano riporta però un interesse anche della Roma per il giocatore italiano, con Ghisolfi che sta sondando il terreno per lui. Dai 25 milioni richiesti lo scorso anno, il valore del cartellino è sceso a 15-16 milioni e anche il suo ingaggio è “leggero”. I giallorossi ci pensano e potrebbero sfruttare la preferenza del ragazzo verso la meta capitolina.