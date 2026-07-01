Paratici segue Oso da tempo. La Fiorentina è partita bassa con le offerte, ma la strategia dei viola prevede prossimi sviluppi

Il nome di Joaquin Martinez Gauna non è nuovo sul taccuino di Fabio Paratici. Il terzino sinistro di proprietà del Siviglia, soprannominato Oso, è seguito da tempo dal dirigente viola, che adesso ci starebbe provando per portarlo alla Fiorentina.

Il rinnovo arenato

Terzino sinistro classe 2003 piace a molti club europei e lo stesso Siviglia lo considera importante per la prossima stagione. C'è un però: le trattative per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2027 sono ferme.

Le cifre

Su di lui c'è una clausola rescissoria da 20 milioni. La Fiorentina ha approcciato il Siviglia con un primo sondaggio da 5 milioni, ma per meno di 10 gli spagnoli non intendono aprire una vera trattativa. Una pista da seguire con attenzione. Paratici ci proverà ancora. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.