Luca Calamai, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha espresso la sua opinione sul momento della squadra viola su tuttomercatoweb.com, intervenendo duramente sul lavoro di Paratici.

Sotto processo

"Sotto processo c'è l'allenatore Vanoli ma anche, per non dire soprattutto, il direttore sportivo Paratici che in estate ha costruito un progetto fallimentare che di partita in partita diventa sempre più incomprensibile. La Waterloo contro il Monza è forse il punto più basso di un campionato da arrossire, che dovrebbe obbligare il presidente Giuseppe Commisso a chiedere immediate spiegazioni ai suoi manager che vivono barricati all'interno del Viola Park".

Il mercato estivo

"Non c'è un giocatore che sia cresciuto, che abbia migliorato la propria valutazione. Paratici avrebbe mille cose da spiegare ai tifosi viola. Invece niente. Solo un silenzio sempre più assordante. Cosa ne pensa la proprietà? Monza-Fiorentina ha messo a nudo gli errori clamorosi del mercato estivo. Prendete gli attaccanti. Paratici ha speso più di quaranta milioni per Pellegrino e Beto. Due punte normali pagate, tra l'altro, a peso d'oro. […] Cosa sta producendo l'area scouting della Fiorentina? Che tra l'altro costa tanti soldi alla famiglia Commisso".