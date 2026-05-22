Kean ha fatto scuola. Zielinski: "Tutti mi dicono 'Fra ma sei polacco', è divertente"

Vi ricordate il confronto tra l'attaccante della Fiorentina Moise Kean e il tipster Pengwin? Con il tempo è diventato un meme in tutti i social network principali, soprattutto per quel ‘Fra ma sei polacco porcoddue’ del centravanti viola.

Da Kean a… Zielinski

In casa Inter non si sono mai nascosti, anzi, i calciatori hanno riciclato la frase per usarla a scopo divertente all'indirizzo del polacco dello spogliatoio, Piotr Zielinski. Proprio il centrocampista nerazzurro, a Sport Mediaset, ha raccontato l'aneddoto.

‘Fra ma sei polacco’ è un tormentone

“Thuram è il numero uno. La frase? La prendo con il sorriso, ho visto in giro anche degli striscioni… Quando mi incontrano, tante persone mi dicono davvero: ‘Fra ma sei polacco’. La trovo una cosa molto simpatica, stare col gruppo è un divertimento”.