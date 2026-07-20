Il promesso sposo della Fiorentina...che tarda ad arrivare. Ma l'affare non è in discussione

Victor Valdepeñas è, da giorni ormai, promesso sposo della Fiorentina. Il sesto innesto di questa campagna acquisti viola sarà lui.

Mourinho lo valuta

José Mourinho lo sta valutando durante il ritiro del Real Madrid, ma non con l'obiettivo di bloccarne eventualmente il trasferimento, ma per capire le potenzialità future del giocatore.

L'accordo raggiunto

L'accordo tra le Merengues e la Fiorentina è stato raggiunto da giorni: 8 milioni e il 50% sulla futura rivendita (a un terzo club) garantito ai Blancos. Ma c'è anche una clausola rescissoria da 60 milioni e la possibilità per il Real di ricomprarlo per i prossimi tre anni.

Un altro giocatore nel ruolo

Con il suo arrivo, la Fiorentina sistemerebbe parzialmente la corsia sinistra. Ci sarebbe lo spazio, almeno teoricamente, anche per un altro giocatore nel ruolo.