Zurkowski e quell'anonimato ingiusto vissuto a Firenze: la voglia di rivalsa più grande è la sua

Il feeling tra Szymon Zurkowski e Firenze non è mai scattato: e dire che i primi contatti tra le parti risalgono ormai a cinque anni fa, quando il polacco doveva ancora compiere 22 anni. Quando poi tornò in città sei mesi dopo era cambiato tutto: allenatore, ds e perfino proprietà e da lì iniziò a girovagare, fermandosi soprattutto a Empoli.

Come ricorda La Nazione, per Zurkowski c'è stato un altro breve flirt con la Fiorentina, a inizio della scorsa stagione ma anche lì solo pochi minuti in campo e poi la partenza in direzione La Spezia. Un passaggio nell'anonimato, piuttosto ingiusto secondo il quotidiano, visti i numeri in maglia empolese.