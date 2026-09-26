Bucchioni: "Come si fa a preferire Romano a Fagioli? Col Genoa capiremo se la Fiorentina è squadra"

Durante il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha tracciato un bilancio critico sulla Nazionale, per poi analizzare il momento della Fiorentina.

“Romano acerbo, Fagioli doveva giocare”

Bucchioni non ha risparmiato critiche alla prestazione dell'Italia contro il Belgio: "Com'è possibile schierare alla prima partita di un nuovo ciclo un ragazzo come Romano? Per quanto bravo, è ancora acerbo. Avrei inserito Fagioli dal primo minuto: il regista fa girare la squadra. Nel complesso l'Italia è apparsa molto modesta ed è stato un disastro assoluto".

La sosta come mini-ritiro per Vanoli

Queste poi le parole del giornalista sulla Fiorentina: “Per Vanoli questa sosta è una sorta di mini-ritiro. Sta lavorando con un gruppo ridotto per trasmettere le sue idee, sia sul piano tecnico che atletico. Mi aspetto una Fiorentina capace di pressare con più intensità e in modo collettivo. Questa pausa è benedetta e servirà anche a giocatori come Atta per ritrovare la forma migliore”.

L'insidia Genoa alla ripresa

Sul prossimo impegno di campionato: “Il Genoa ha perso i suoi elementi di maggiore qualità, ma resta una trasferta insidiosa per l'aggressività dell'ambiente e il calore del pubblico. Le prossime partite ci diranno se la Fiorentina ha le qualità per diventare una squadra vera: ad oggi resta un gruppo ancora tutto da scoprire”.