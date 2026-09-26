Cagni: "La Fiorentina ha qualità, ma Vanoli deve amalgamare il gruppo. Grosso? Bravo Paratici a riconoscere il proprio errore"

L'ex allenatore e opinionista Gigi Cagni, intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, ha tracciato una panoramica sui temi caldi in casa Fiorentina.

Su Paratici ed il cambio in panchina

Queste le sue parole: "Conosco molto bene Paratici, l'ho allenato a Piacenza quando era un ragazzo e giocava con i fratelli Inzaghi. Sta attraversando una fase di riflessione per l'abbaglio preso quando ha preferito Grosso a Vanoli. Ha riconosciuto l'errore e ha fatto un passo indietro: con Grosso i calciatori non rispondevano, probabilmente per un'incompatibilità tra le loro caratteristiche e l'idea di gioco del mister”.

"La Fiorentina ha una rosa stimolante"

Cagni ha poi continuato: "L'aspetto stimolante è poter lavorare con una rosa giovane e di talento. L'ambiente deve capire che servirà tempo, ma per un allenatore è un piacere lavorare in queste condizioni: le vere difficoltà nascono solo quando mancano le qualità tecniche".