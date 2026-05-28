Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva, soffermandosi sul tema dell’imminente approdo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina.

‘Fiorentina che sarà rinnovata, tanti giovani’

“Grosso alla Fiorentina è l’inizio di un nuovo corso, di un’idea di calcio diversa, di un progetto che assomiglierà molto a quello del Como. Un allenatore in carriera che propone un certo tipo di calcio, una squadra che sarà profondamente rinnovata, fatta di uomini diversi e tanti giovani che hanno fame, un cambiamento di linea, che sta portando il nuovo direttore Paratici, dopo aver salvato la Fiorentina”.

‘Contratto di due/tre anni per gettare le basi’

“Grosso firmerà un contratto di due/tre anni, perché dovrà buttare le basi per questo tipo di lavoro. La Fiorentina con Grosso potrà tornare a divertirsi e ad avere un senso di appartenenza forte, perché Grosso a Sassuolo ha fatto un grande lavoro”.