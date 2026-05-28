Grosso, il nuovo tecnico ha già i suoi fedelissimi. Il primo mattoncino posato da Paratici

Colui il quale sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, ha indossato per la prima volta i panni del tecnico a Vinovo, quartier generale delle giovanili della Juventus.

I tre fedelissimi

E' stato lì che ha visto allenarsi e giocare Rolando Mandragora, Moise Kean e poi Nicolò Fagioli, tre calciatori che ritroverà in questa sua esperienza a Firenze e che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, saranno il punto di ripartenza della nuova Viola.

Primo mattoncino

Una squadra che dovrà essere più offensiva, più audace e più intrigante, spinta da quelli che la rosea definisce i suoi fedelissimi. Grosso sarà il tecnico della rinascita, il primo mattoncino posato da Fabio Paratici per erigere una squadra che possa tornare a rivedere l'Europa.