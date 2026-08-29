Alvini: "Se non trasmetti alla squadra le tue idee non ottieni certi risultati. Vittoria particolare in un clima di festa per i fiorentini"

L'allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria con la Fiorentina: “Io sono di Fucecchio e ieri il mio paese ha avuto un lutto grave: ci ha lasciato Gianluca Papini, un mio caro amico, e voglio dedicare a lui questa vittoria. La Fiorentina ha fatto una partita tosta, poteva segnare più volte ma noi abbiamo portato a casa una vittoria importante, sebbene eccessivamente severa per i viola. Nel momento di massima spinta loro abbiamo fatto un miglioramento, siamo riusciti a uscire a differenza di quanto fatto con la Juve”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo un'idea di gioco precisa, un'identità che proviamo a portare avanti tenendo sempre conto dell'avversario che abbiamo davanti. Puoi vincere o perdere, ma noi vogliamo sempre tornare negli spogliatoi consapevoli di essercela giocata. Prestazioni come quella di oggi si ottengono con il lavoro, con la disponibilità che ti danno i calciatori e nelle relazioni che ci sono in un gruppo nuovo e da formare. Oggi una vittoria importante e anche particolare, considerando il clima di festa che c'era e che c'è qui a Firenze”.

Poi continua: “Se non te la provi mai a giocare, non puoi ottenere certi risultati. Poi ognuno ha le sue idee, ma l'importante è averle precise e saperle trasmettere alla squadra”.