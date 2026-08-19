Il primo allenamento di Rodrigo Mora e un recupero a centrocampo: Gasperini sorride in vista della Fiorentina
Prosegue anche il lavoro della Roma in vista dell'esordio in campionato, lunedì sera all'Olimpico contro la Fiorentina. A Trigoria ha svolto la prima seduta di allenamento il nuovo acquisto giallorosso Rodrigo Mora, mentre l'altra grande novità di queste ore è rappresentata dal rientro a pieno regime di Nicolò Pisilli.
Wesley in via di recupero
Buone notizie per Gasperini anche sul fronte Wesley, che ha lavorato parzialmente coi compagni, mentre Lorenzo Pellegrini continua a parte. Sarà una Roma molto simile a quella vista in amichevole contro il Borussia Dortmund, con l'aggiunta quasi certa dal primo minuto di Molina, quella che lunedì sfiderà la Fiorentina.
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