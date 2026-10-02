Orlando: "Fagioli lo voleva mezza Inghilterra. La Fiorentina è riuscita a trattenerlo, ma il prossimo anno..."

L'ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando ha commentato le prestazioni della Nazionale azzurra ai microfoni di Tmw radio, soffermandosi particolarmente sul rendimento del centrocampista viola Nicolò Fagioli.

La Nazionale italiana

“E' una nazionale mediocre - ha detto Orlando - non ci sono talenti o campioni. In Europa ci sono almeno 6-7 squadre più forti. Il lavoro di Mancini è difficile, ha del tempo a disposizione ma sono troppi anni che dal vivaio non escono giocatori che una volta eravamo abituati a vedere”

Il futuro di Fagioli

L'ex calciatore della Fiorentina si è poi concentrato su Nicolò Fagioli: "Era arrivato a Firenze pallido nel volto per le note vicende passate. Ci ha messo un po' ad emergere perchè è uno che va coccolato e non deve sentirsi in competizione. Quest'anno lo voleva mezza Inghilterra e la Fiorentina lo ha tenuto, il prossimo anno sarà difficile trattenerlo".