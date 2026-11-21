Pilar Fogliati, compagna del DS della Fiorentina Fabio Paratici, durante l'intervista rilasciata al Corriere della Sera, tra i vari temi ha parlato anche di calcio e di Fiorentina

Ampio spazio, ovviamente, alla love story col DS viola: "Grazie a Fabio ho scoperto Piacenza, la sua città: sto imparando a cucinare i piatti tipici piacentini e sto diventando molto brava. Mi sono avvicinata al calcio scoprendo che anche la carriera del calciatore è condizionata da una continua precarietà. Il nostro primo incontro? Durante una cena a Milano.

“Tifo Roma, ma…”

Fogliati ha poi parlato della propria fede calcistica giallorossa: “Sono tifosa della Roma, ma metà del mio cuore è inevitabilmente viola”.