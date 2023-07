Ma il Viola Park apre ai tifosi della Fiorentina?

Sono giorni importanti anche per il Viola Park. Non tanto per l'infrastruttura in sé perché è già entrata ampiamente a regime e sta già ospitando la Fiorentina in questo ritiro precampionato sui generis. Quanto per sapere se, come e quando aprirà le proprie porte per ospitare i tifosi viola.

Tra tre giorni è attesa la visita della Commissione di pubblico spettacolo che dovrà ufficializzare l’apertura dei cancelli del nuovo centro sportivo ai sostenitori gigliati per le prossime amichevoli. L'obiettivo è quello di avere gente sugli spalti già per la partita amichevole contro il Parma, in programma il 20 luglio.