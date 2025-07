Non solo Esposito, il Cagliari punta a un fresco ex Fiorentina per rinforzare la rosa

Si muove il mercato di Serie A. Molto attivo in queste ore il Cagliari, che sta imprimendo un'accelerazione significativa alle operazioni per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Come scrive Tuttosport, il club sardo ha messo nel mirino Michael Folorunsho, centrocampista ex Fiorentina che ha fatto ritorno al Napoli dopo il prestito.

I sardi sono forti anche su Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter che interessa alla Fiorentina. I rossoblù vogliono rafforzare anche l'attacco e la sfida di mercato con i viola potrebbe essere alle porte.