Clamoroso al Mondiale: Balogun viene espulso ma... non squalificato! La Fifa riabilita l'attaccante di casa

Un episodio senza precedenti nella storia dei Mondiali quello che è accaduto negli Stati Uniti: il primo caso di calciatore espulso ma non squalificato. Si tratta di Folarin Balogun, centravanti e bomber statunitense, che si era preso il rosso ai sedicesimi contro la Bosnia, per un intervento a piede alto sulla gamba di Muharemovic.

Il rosso diretto prevedeva la classica squalifica di una giornata, se non che la Fifa ha deciso di appellarsi all'art.27 del Codice Disciplinare che dice che “l'organo giudiziario può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione di un provvedimento disciplinare”. Di fatto una sorta di condizionale, un periodo di prova in cui Balogun non potrà commettere un'altra infrazione del genere. Nel frattempo sarà in campo regolarmente per gli ottavi contro il Belgio, creando un delicato precedente.