La probabile formazione dell'Inter: Chivu chiamato a scelte obbligate senza diversi big, ma ci sono anche rientri importanti
L'Inter torna in campo al Franchi questa sera per sfidare la Fiorentina di Vanoli e per provare a tornare a distanza di sicurezza da Milan e Napoli, già vincenti in questo turno.
Le scelte
Chivu dovrà fare a meno di big come Bastoni, Mkhitaryan e Lautaro Martinez. In difesa c'è Carlos Augusto adattato a braccetto, mentre in mezzo al campo è il turno di Zielinski. Davanti la coppia Thuram-Pio Esposito, con Bonny acciaccato. Torna Calhanoglu in mezzo al campo.
La probabile formazione
La probabile formazionedell'Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.
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