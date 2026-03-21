Il Milan batte il Torino e si avvicina all’Inter: 3-2 a San Siro. Pressione alta sulla vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
A San Siro il Milan conquista una vittoria pesante superando il Torino per 3-2 al termine di una gara combattuta e ricca di episodi.
La partita
Il Milan parte forte e trova il vantaggio al 37’ con Pavlovic. Il Torino però reagisce subito e pareggia al 44’ con Simeone, chiudendo il primo tempo sull’1-1.
Nella ripresa i rossoneri alzano il ritmo e piazzano l’uno-due decisivo: prima Rabiot al 54’, poi Fofana al 56’ portano il Milan sul 3-1. Il Torino non molla e rientra in partita all’83’ con Vlašić su rigore, ma nel finale la squadra di casa riesce a difendere il risultato.
Una gara aperta, con il Milan più concreto nei momenti chiave nonostante un Torino capace di creare più occasioni e rendersi pericoloso fino all’ultimo.
Tre punti fondamentali per i rossoneri, che accorciano sull’Inter e tengono viva la corsa al vertice.
La classifica
La NUOVA classifica di Serie A: Inter 68, Milan 63, Napoli 62, Como 54, Juventus 53, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 42, Lazio 40, Udinese 39, Sassuolo 38, Parma 34, Genoa 33, Torino 33, Cagliari 30, Fiorentina 28, Cremonese 27, Lecce 27, Pisa 18, Verona 18.