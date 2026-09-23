Amoruso: "Ecco come potrebbe giocare la Fiorentina. Su Oulai mi hanno detto che..."

L'ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amouruso, intervenuto al Pentasport su Radio Bruno. Il tema caldo è il modulo che dovrebbe adottare in modo definitivo Paolo Vanoli.

La parola chiave è collaborazione

"Io farei un 4-4-2 con gli esterni di centrocampo offensivi, quasi un 4-2-4. Così hai gli esterni che ti possono fare la fase offensiva, e parlo di Njie e Mastantuono, mentre i due davanti ti fanno la fase difensiva. Se li metti entrambi, la fase difensiva te la fanno. È chiaro che dipende molto da come collaborano. A sinistra Viery sta fermo, a destra Jimenez sale. Poi puoi sempre tenerti un Njie in panca e al suo posto metti Gonçalves o Atta. Ai tempi quel ruolo lo faceva Bove, che si allargava a sinistra coi tempi giusti. Credo che Atta sia a meno del 50%, ma sa fare tutto e metterlo in quella posizione sarebbe interessante".

Idee per la mediana

"Oulai e Fagioli potrebbe diventare il centrocampo: Oulai ha una capacità assurda e, parlando con qualcuno che fa parte del mercato africano, mi ha detto che la Fiorentina ha preso un mostro. Credo che la base sia con, come partner di Fagioli, Ndour: Sta facendo benino in fase offensiva di costruzione, ma troppo poco in fase difensiva. E' una risorsa importante, ha forza per stare a centrocampo. Ha grande qualità ma secondo me ancora non ha fatto il click mentale di quando deve entrare in gestione".