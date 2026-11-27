L'allenatore dell'Udinese Paolo Zanetti, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina in programma sabato alle 12.30 al Bluenergy Stadium di Udine, ha parlato a 360° della formazione bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb.com.

'Vedo un cambiamento'

"Quanto ho visto in campo e nel lavoro settimanale mi fa pensare che ci sia un cambiamento. A volte sì si è visto un pizzico di presunzione non voluta, dipende da tante situazioni, ti ritrovi in una situazione non pensata e magari pensi di volerne uscire facendo da solo. La strada invece dev'essere questa e se la cosa è entrata nella testa della squadra lo vedrò alla fine della prossima partita, noi dobbiamo sempre essere dentro alla partita, poi si può vincere o perdere, ma bisogna stare dentro la gara mantenendo una identità. Vedo predisposizione totale da parte dei ragazzi, tutti quanti stanno mettendo questa energia e mi fa ben sperare".

Abankwah e Alaba

"Abankwah è un giocatore molto interessante, ha gamba e talento ma soprattutto lavora tanto, è molto freddo. Come sempre abbiamo un tre quattro situazioni da valutare e scenderà in campo chi sta meglio. Abankwah è uno di quei ragazzi che mi dà tante soluzioni, stiamo recuperando Zanoli e anche Vojvoda sta meglio. Da un punto di vista tecnico Alaba può giocare ovunque, dal punto di vista fisico ripeto che deve giocare quando è al top, ha già giocato quando non era al meglio e si è dovuto fermare. E' importante avere doppi ruoli, competizione, voglio poter scegliere nell'abbondanza e non perché ci sono problemi fisici. Questa squadra al completo ha dei valori, se si trova invece sempre a rincorrere può avere problemi. Alaba per qualità può fare anche il trequartista, ma mi serve che sia al top della condizione".