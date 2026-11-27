Zanetti: "Abankwah mi dà tante soluzioni. Alaba può giocare ovunque, ma solo se..."
L'allenatore dell'Udinese Paolo Zanetti, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina in programma sabato alle 12.30 al Bluenergy Stadium di Udine, ha parlato a 360° della formazione bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb.com.
'Vedo un cambiamento'
"Quanto ho visto in campo e nel lavoro settimanale mi fa pensare che ci sia un cambiamento. A volte sì si è visto un pizzico di presunzione non voluta, dipende da tante situazioni, ti ritrovi in una situazione non pensata e magari pensi di volerne uscire facendo da solo. La strada invece dev'essere questa e se la cosa è entrata nella testa della squadra lo vedrò alla fine della prossima partita, noi dobbiamo sempre essere dentro alla partita, poi si può vincere o perdere, ma bisogna stare dentro la gara mantenendo una identità. Vedo predisposizione totale da parte dei ragazzi, tutti quanti stanno mettendo questa energia e mi fa ben sperare".
Abankwah e Alaba
"Abankwah è un giocatore molto interessante, ha gamba e talento ma soprattutto lavora tanto, è molto freddo. Come sempre abbiamo un tre quattro situazioni da valutare e scenderà in campo chi sta meglio. Abankwah è uno di quei ragazzi che mi dà tante soluzioni, stiamo recuperando Zanoli e anche Vojvoda sta meglio. Da un punto di vista tecnico Alaba può giocare ovunque, dal punto di vista fisico ripeto che deve giocare quando è al top, ha già giocato quando non era al meglio e si è dovuto fermare. E' importante avere doppi ruoli, competizione, voglio poter scegliere nell'abbondanza e non perché ci sono problemi fisici. Questa squadra al completo ha dei valori, se si trova invece sempre a rincorrere può avere problemi. Alaba per qualità può fare anche il trequartista, ma mi serve che sia al top della condizione".