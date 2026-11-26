La sconfitta di Monza pesa sulla Fiorentina, mentre l’Udinese può contare sulla spinta del suo pubblico. È la lettura di Felipe Dal Belo, ex difensore di entrambe le squadre, che al Messaggero Veneto ha parlato della sfida di domenica al Bluenergy Stadium.

Le parole di Felipe

“La Fiorentina? A mio parere la sconfitta di Monza la penalizza, mentre l’Udinese arriva avvantaggiata e avrà la spinta del suo pubblico. È una partita fondamentale in cui la Viola non deve scappare in classifica. Mi aspetto una partita aperta in cui i bianconeri hanno vantaggi in tutti i duelli a parte quello con Pellegrino”.

Fattore Pellegrino

È proprio in Mateo Pellegrino che Felipe individua il duello più insidioso per l’Udinese. Secondo l’ex centrale, i bianconeri partono favoriti negli altri confronti individuali, ma l’attaccante viola può mettere in difficoltà la difesa friulana.