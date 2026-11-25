Tanti i temi toccati dal giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi a Lady Radio, che si è soffermato sulle molteplici difficoltà della Fiorentina, sul lato difensivo ma anche offensivo.

‘Che fine ha fatto Atta?’

“In mezzo al campo serve un giocatore vero e a gennaio deve arrivare, in maniera indiscutibile. Atta è fuori da 70 giorni, ma come è possibile? Cosa gli è successo? Non è che restituirebbe l’equilibrio, ma qualcosa in più darebbe rispetto a Gonçalves e Mastantuono. Brescianini non è che sarebbe la soluzione, ma intanto qualcosa migliorerebbe. La storia dei piedi invertiti sugli esterni, poi, ha divertito. Non arriva un cross per Pellegrino, eppure lo si è comprato per questo”.

‘La Fiorentina non funziona, c’è troppo di sbagliato'

“Il rendimento di Dragusin è una delusione, e sorprende… marca l’uomo a metri di distanza, sembra vada a prenderci il tè. In Viery non vedo niente di interessante, Ranieri è decisamente meglio. Mastantuono diventerà un grande giocatore, ma deve iniziare ad allargare le proprie vedute. Vanoli ha detto una cosa pesantissima, parlando dell’umiltà che manca. Non funziona nulla, c’è troppo di sbagliato. La Fiorentina fa sempre le solite cose, sempre la solita partita, non cambia mai niente nemmeno a gara in corso, non esistono alternative".