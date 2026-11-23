Il dt della Fiorentina Roberto Goretti è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Monza: "Dobbiamo approcciare bene, in maniera seria e redditizia, questo inizio di blocco di partite è importantissimo. Dobbiamo sicuramente dimostrare che i primi venti minuti giocati a Genova contro il Genoa, nella prima gara dopo la sosta precedente , siano stati dimenticati. Mi auguro che abbiamo capito come dover affrontare queste ripartenze".

Su Mastantuono

Sulla conferma di Mastantuono ha dichiarato: "Ci sono tante componenti e tante situazioni, ma è inutile parlarne adesso. Ora dobbiamo pensare alla squadra e chiaramente a lui, a Franco, così come agli altri tantissimi ragazzi che abbiamo in rosa. Non dimentichiamoci mai che ha 19 anni e gioca veramente come un ragazzo più maturo, più adulto. È bello averlo con noi nella quotidianità, oltre che nelle partite, per il modo che ha di affrontare gli allenamenti, per la voglia di migliorarsi e per il cuore che mette in ogni partitella e in ogni gara".

Su Pellegrino e Beto

E su Pellegrino e Beto ha commentato: "Abbiamo due centravanti, Mateo e Beto, che stanno lavorando molto. Alla fine di ogni allenamento svolgono lavoro supplementare e finalizzazione: sono molto determinati e hanno un atteggiamento positivo anche nei confronti della squadra. Per quanto riguarda Matteo in particolare, da ex calciatore dico che è il compagno che vorrei sempre avere, nel senso che gioca per gli altri ed è sicuramente un leader positivo".