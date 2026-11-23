Il terzino della Fiorentina Joao Mario è intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio della partita.

“Conosciamo le qualità del Monza”

Joao Mario ha dichiarato: "Noi affrontiamo le partite nella stessa maniera, non importa se davanti loro hanno Varela oppure no. Conosciamo la qualità del Monza, hanno ottimi giocatori, e quindi dobbiamo stare attenti.

“Vogliamo vincere”

E ha aggiunto: “Vogliamo vincere e faremo di tutto per riuscirci”.