Joao Mario: "Conosciamo le qualità del Monza e dovremo stare attenti, ma faremo di tutto per vincere"
Joao Mario. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il terzino della Fiorentina Joao Mario è intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio della partita.
“Conosciamo le qualità del Monza”
Joao Mario ha dichiarato: "Noi affrontiamo le partite nella stessa maniera, non importa se davanti loro hanno Varela oppure no. Conosciamo la qualità del Monza, hanno ottimi giocatori, e quindi dobbiamo stare attenti.
“Vogliamo vincere”
E ha aggiunto: “Vogliamo vincere e faremo di tutto per riuscirci”.
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