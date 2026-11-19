Il pareggio per 2-2 contro la Juventus ha lasciato a João Mário la sensazione di un’occasione mancata. Intervistato da Tuttosport, il giocatore della Fiorentina ha ripercorso la sfida contro la sua ex squadra, ha spiegato la propria lettura del tocco di mano in area e ha parlato del suo futuro.

Il pareggio con la Juve e la mentalità della Fiorentina

“Cosa ci lascia il pareggio con la Juve? Una sensazione amara. Sapevamo che loro sono una grande squadra ma durante la gara sentivamo che potevamo vincere. E' questa la mentalità che dobbiamo avere sempre, provare a vincere tutte le partite, anche contro le big. Lo abbiamo dimostrato quella sera anche se alla fine non sono arrivati i tre punti”.

Il tocco di mano in area

João Mário ha rivisto le immagini dell’episodio accaduto coi bianconeri e considera involontari sia il movimento sia il contatto con il pallone: “Ormai è acqua passata (sorride). Comunque ho rivisto le immagini, per me sono stati un movimento e un tocco involontari. Possono pure pensarla diversamente, nel calcio è una cosa normale, ma la decisione finale a mio avviso è stata corretta”.

Il legame con la Juve e il presente in viola

Il portoghese ha ricordato di avere ancora un contratto con la Juventus. Sul futuro rimanda ogni discorso e indica come priorità il suo rendimento alla Fiorentina.

“La Juve sta sempre nel mio cuore, una squadra a cui rimango legato, ho ancora un contratto, vediamo cosa accadrà. Ora però sono alla Fiorentina, in un club pieno di storia, per me è un motivo di orgoglio. Voglio fare bene e sono concentrato su questo. Al futuro penserò poi”.