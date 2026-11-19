L’avvio difficile della Fiorentina e il periodo passato in panchina non hanno fatto cambiare idea a João Mário. Intervistato da Tuttosport, il portoghese ha spiegato come si è guadagnato la fiducia di Paolo Vanoli, che lo ha schierato dal primo minuto nelle ultime tre partite, e come si sta adattando al ruolo di terzino sinistro.

“Mai pensato di avere sbagliato ad essere venuto a Firenze”

“Mai. Nel calcio certi momenti capitano. Vero che abbiamo iniziato male anche per via dei tanti cambiamenti, ma ho sempre creduto che siamo una squadra forte. Ora stiamo crescendo, penso e spero che il peggio sia alle spalle”.

Dalla panchina a tre partite di fila da titolare

“Come ho fatto a convincere Vanoli? Dando sempre tutto in allenamento come persona e come calciatore, come del resto ho sempre fatto. E appena ho avuto un'opportunità me la sono presa cercando di ripagare la fiducia del mister. Adesso devo continuare così perché la concorrenza è fortissima”.

L’adattamento sulla fascia sinistra

João Mário predilige la destra, ma ha già giocato sulla corsia opposta e si dice pronto a ricoprire il ruolo che gli chiede Vanoli: “Ovviamente è un po' diverso anche se non è la prima volta che cambio fascia. Mi sto adattando. Ma se la squadra ha bisogno di me in questo ruolo eccomi”.