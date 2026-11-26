Nicoletti: "Se a Udine non c'è reazione, da lunedì arriva un nuovo tecnico dalla penisola iberica. Con Andreazzoli sarebbe Serie B"
La trasferta di Udine può diventare decisiva per il futuro di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. A dirlo è l'intermediario di mercato, Costantino Nicoletti, intervenuto ai microfoni di Lady Radio dopo il 3-0 incassato dai viola a Monza.
Gara fondamentale
“Udine è un crocevia importante per la stagione della Fiorentina. Se a Udine non fai risultato o reazione, da lunedì arriva un nuovo tecnico”, ha detto Nicoletti. Il suo giudizio sulla posizione di Vanoli parte dal tempo che l’allenatore ha già avuto a disposizione: "Del resto ora ha avuto due mesi per lavorarci su questa squadra".
Profilo esotico
Tra i nomi circolati per un eventuale cambio in panchina c’è quello di Aurelio Andreazzoli, un’ipotesi che Nicoletti boccia con parole nette: “Scarterei l’ipotesi Andreazzoli perché la Fiorentina andrebbe in Serie B. Mi aspetto un profilo esotico, proveniente dalla penisola iberica”.