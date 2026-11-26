La trasferta di Udine può diventare decisiva per il futuro di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. A dirlo è l'intermediario di mercato, Costantino Nicoletti, intervenuto ai microfoni di Lady Radio dopo il 3-0 incassato dai viola a Monza.

Gara fondamentale

“Udine è un crocevia importante per la stagione della Fiorentina. Se a Udine non fai risultato o reazione, da lunedì arriva un nuovo tecnico”, ha detto Nicoletti. Il suo giudizio sulla posizione di Vanoli parte dal tempo che l’allenatore ha già avuto a disposizione: "Del resto ora ha avuto due mesi per lavorarci su questa squadra".

Profilo esotico

Tra i nomi circolati per un eventuale cambio in panchina c’è quello di Aurelio Andreazzoli, un’ipotesi che Nicoletti boccia con parole nette: “Scarterei l’ipotesi Andreazzoli perché la Fiorentina andrebbe in Serie B. Mi aspetto un profilo esotico, proveniente dalla penisola iberica”.