Paolo Vanoli prepara la trasferta di Udine con il sostegno di Fabio Paratici.

Secondo La Nazione, club e direttore sportivo hanno confermato la fiducia all’allenatore dopo la sconfitta di Monza. Domenica, però, la Fiorentina dovrà dare una risposta dopo aver raccolto nove punti nelle nove partite della sua gestione. Il 3-0 di lunedì ha reso più urgente una svolta sia nei risultati sia nelle prestazioni.

Tra le soluzioni ipotizzate in caso di cambio c’è sicuramente quella che porta a Aurelio Andreazzoli, attuale allenatore della Primavera. Il suo nome rappresenta un’opzione interna e resta legato a un eventuale ripensamento della società.

Vanoli ha la possibilità di incidere direttamente sulle prossime valutazioni del club, a partire dalle scelte di formazione e da come la Fiorentina affronterà una trasferta diventata pesante per la classifica.