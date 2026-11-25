Fiorentina in cerca di riscatto dopo la tremenda sconfitta in trasferta sul campo del Monza. Del ko dei viola e del loro momento critico ha parlato il giornalista Giuseppe Pastore, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.

Sconfitta di Monza simile ad un altro monday night

"La prestazione dei viola è stata pessima e mi ha riportato alla mente un altro 3-0 incassato di lunedì sera: una debacle analoga avvenuta nella scorsa stagione a Udine, nel girone di ritorno, quando la squadra mostrò lo stesso atteggiamento di completa superficialità in determinate gare e trasferte. I toscani continuano a incassare una media di due o tre reti a incontro".

Fiorentina senza un'identità

"Finora, solo il Napoli è riuscito a segnare meno di due gol contro la Fiorentina in questo campionato. Questa sconfitta aggrava ulteriormente l'impressione di un'identità di gioco piuttosto confusa data da di Vanoli, che ancora una volta ha deciso di togliere dal campo il faro tecnico della squadra, Franco Mastantuono, sostituito senza successo da Beto. A un certo punto il Monza ha preso totalmente il sopravvento, continuando a spingere grazie a un calciatore di tutt'altra categoria rispetto alla parte bassa della classifica come Gustavo Varela".