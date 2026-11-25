Alessandro Bocci, noto giornalista, ha parlato di tanti temi legati alla Fiorentina nel corso del Pentasport su Radio Bruno.

La squadra non ha un senso

"Dopo Monza bisogna cercare di mirare alla salvezza, intesa come tirarsi in fretta fuori da questa situazione. Non so se sarà facile né se sarà possibile. Dal primo giorno dico che questa squadra non mi convince per niente. Prima veniva detto che Vanoli era troppo prudente, ora è troppo coraggioso: la verità è che questa è una squadra fatta male. Bisogna trovare la soluzione per limitare e andare avanti, aspettare gennaio e sperare nell'arrivo di uno o due giocatori per dare un senso a una squadra che al momento un senso non ce l'ha".

Dubbio sulle scelte di Vanoli

"Sarei curioso di essere amico di Vanoli e di parlare fuori dalle virgolette con lui. A San Siro era passato al 4-3-3: apriti cielo, son venute fuori troppe critiche. Non vorrei che avesse optato per il 4-2-3-1 anche per andare dietro all'onda lunga, sarebbe pericoloso. Ha chiesto risposte ai giocatori ed evidentemente queste risposte non sono arrivate. A Monza, i giocatori di talento sono stati i primi ad affondare: Mastantuono ha delle giustificazione arrivando dall'altra parte del mondo, molto meno Gonçalves che è stato tolto dopo un tempo per disperazione".