Stefano Cappellini, direttore de La Repubblica, ha parlato della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno nel corso del Pentasport.

Impensabile una crisi del genere

"Onestamente, sta succedendo qualcosa che nessuno avrebbe previsto. La partita di Monza è stata una botta inaspettata: credo nessuno pensasse che la Fiorentina sarebbe riprecipitata ai livelli della scorsa stagione visti lunedì sera. I giocatori forse sono troppo giovani e inesperti, la squadra è cambiata tanto e non ha trovato ancora il suo assetto. Contro le grandi squadre, le partite almeno in parte sono state ben giocate. Ci sono però anche sprofondi come quelli contro Genoa e Monza. E' stato cambiato qualcosa nella programmazione, oltre che nella guida tecnica. Continuo a non essere così pessimista: la qualità della rosa vista a tratti permetterà di non restare in questa posizione di classifica, ma partite come quella di lunedì sono preoccupanti".

Fiducia in Vanoli (per ora)

"Al momento c'è una fiducia obbligata, cambiare il terzo allenatore sarebbe un segnale devastante. Credo che non sia giusta cambiare Vanoli, almeno per ora. Cambiarlo per chi poi? Questa è la domanda. Giusto andare avanti con Vanoli, almeno fino a Natale. Non è che ci siano allenatori così di livello disponibili, ricominciare da zero ha poco senso. La società deve sfidare l'impopolarità, difendere Vanoli in questo momento non è facile. Non credo comunque che il problema sia Vanoli e credo che una base per il futuro ci sia".

Il problema non sono gli investimenti

"Forse ci si è un po' illusi che certe prestazioni rappresentassero un punto di svolta. Col Genoa diventa salvabile rispetto a Monza, visto qualche lampo nel secondo tempo. Non aiuta il clima: la squadra sta vivendo un incubo già vissuto e la gente inizia ad essere stufa. Con la scelta di Paratici, la società ha investito su un progetto di lungo periodo che è quello che mancava. La società ha investito tanto, ma non ha trovato una continuità di progetto: non è un caso se, su 8 anni con questa proprietà, 4 sono stati passati a cercare di non retrocedere. Non è successo né coi Pontello né coi Cecchi Gori né coi Della Valle: non credo sia una coincidenza. Alla società non si può lamentare di aver lesinato risorse, ma forse è mancato qualcosa a livello di organizzazione".

Le parole di Vanoli

"E' una scommessa. Quando ti esprimi pubblicamente in quel modo dopo una sconfitta stai facendo un azzardo. Attaccare in modo così evidente la squadra diversificando il giudizio su essa rispetto all'autogiudizio può essere uno sprone, ma anche creare una frattura ulteriore tra allenatore e almeno una parte dello spogliatoio. Speriamo che non sia così: peggiorare ulteriormente rispetto a Monza sarebbe drammatico. Vanoli poteva usare parole diverse, ma è anche vero che ogni tanti è forse giusto usare toni un po' più forti".