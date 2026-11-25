Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenendo dagli studi di QSVS, ha parlato della voglia frenetica dei tifosi di vedere nuovi acquisti - visto che gennaio si avvicina - citando la Fiorentina come esempio non certo edificante.

Un acquisto non è sempre la soluzione

"Un giocatore in più è un problema più che un'opportunità se non liberi spazio: se arriva un giocatore è perché ne va via un altro, altrimenti hai il numero giusto. Tanti non riescono a comprenderlo, io lo capisco: è sempre bello vedere le squadre che sommano giocatori".

Il caso viola

Prosegue Biasin: "Poi vai a vedere la Fiorentina: prendiamo prendiamo, brava Fiorentina, 9 in pagella, ultima. Per creare gli equilibri in spogliatoio non devi andare mai oltre i due giocatori per ruolo più due jolly in più qua e là, che l'Inter ha. Poi devi fare valutazioni da qui a gennaio: sono tutti spendibili in campo? Se sì sei a posto, altrimenti devi farne uscire uno e prenderne un altro".