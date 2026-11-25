Biasin: "Bello vedere le squadre che sommano giocatori, poi guardi la Fiorentina..."
Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenendo dagli studi di QSVS, ha parlato della voglia frenetica dei tifosi di vedere nuovi acquisti - visto che gennaio si avvicina - citando la Fiorentina come esempio non certo edificante.
Un acquisto non è sempre la soluzione
"Un giocatore in più è un problema più che un'opportunità se non liberi spazio: se arriva un giocatore è perché ne va via un altro, altrimenti hai il numero giusto. Tanti non riescono a comprenderlo, io lo capisco: è sempre bello vedere le squadre che sommano giocatori".
Il caso viola
Prosegue Biasin: "Poi vai a vedere la Fiorentina: prendiamo prendiamo, brava Fiorentina, 9 in pagella, ultima. Per creare gli equilibri in spogliatoio non devi andare mai oltre i due giocatori per ruolo più due jolly in più qua e là, che l'Inter ha. Poi devi fare valutazioni da qui a gennaio: sono tutti spendibili in campo? Se sì sei a posto, altrimenti devi farne uscire uno e prenderne un altro".