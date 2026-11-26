Mercato Fiorentina, tre priorità per gennaio. Il primo rinforzo sarà in mezzo al campo
Un centrocampista, un difensore centrale e un terzino sinistro. Sono le tre priorità di mercato della Fiorentina a gennaio, indicate da La Nazione questa mattina.
Lacuna evidente
In mezzo al campo il profilo cercato sarebbe quello di un giocatore capace di coprire campo, recuperare palloni e dare equilibrio accanto ai compagni più tecnici. Una lacuna che è apparsa evidente in questa prima parte di campionato.
Hojbjerg
Tra i nomi accostati alla Fiorentina c’è Pierre-Emile Højbjerg. Il danese ha dichiarato di trovarsi bene a Marsiglia, raffreddando le voci che lo riguardano e che chiamano in causa anche la Juventus.
Nel frattempo, la scelta di Vanoli sul centrocampo di Udine darà una prima indicazione su come la Fiorentina intende coprire quella lacuna con i giocatori già in rosa.