Il nome di Pierre-Emile Hojbjerg è da tempo sulla lista dei desideri della Fiorentina - e altri club, tra cui la Juventus - in vista del mercato di gennaio. Una possibilità di mercato resa ancora più accattivante dai rapporti che non sembrano essere idilliaci tra il centrocampista e il club in cui gioca, ovvero l'Olympique Marsiglia. Riguardo al suo futuro, sono interessanti alcune sue recenti dichiarazioni.

'Ho sentito che qualcuno voleva che me ne andassi'

Nella conferenza stampa di vigilia del match di Europa League contro il Levski Sofia, ha dichiarato: "A volte si dicono delle cose sulla stampa e non sempre sono vere. Quest'anno ho sentito che qualcuno voleva che me ne andassi. Non posso presentarmi ogni giorno davanti alla sala stampa: tutto quello che posso fare è concentrarmi su ciò che mi chiede l'allenatore e cercare di rappresentare questa maglia nel miglior modo possibile. Amo giocare per il Marsiglia, l'ho detto anche al tecnico l'altro giorno".

'A Marsiglia sto bene'

Già dato per partente la scorsa estate, ribadisce la sua voglia di proseguire con la maglia dell'OM: "Sentire continuamente che sto per partire è qualcosa con cui bisogna convivere, ma non tutto quello che viene detto è vero. Personalmente mi vedo al Marsiglia finché non ci sarò più. Quest'estate volevo restare e fare tutto il possibile per riuscirci. Sono davvero molto orgoglioso di giocare per l'OM, un club straordinario".