Un centrocampista in più e un trequartista in meno. È la strada che Paolo Vanoli starebbe valutando per Udine secondo il Corriere Fiorentino di questa mattina.

Con il ritorno della Fiorentina al 4-3-3 potrebbe esserci una nuova occasione per Nicolò Fagioli, rimasto in panchina per tutta la partita di Monza. Marco Brescianini è un altro candidato a partire dall’inizio, mentre Pedro Gonçalves potrebbe essere il sacrificato a lasciare il posto al terzo centrocampista.

Con tre uomini in mezzo, Vanoli avrebbe una copertura in più davanti ai centrali e potrebbe distribuire meglio i compiti tra chi costruisce e chi accompagna l’azione.

Anche Arthur Atta può rientrare nelle rotazioni. Tornato tra i convocati a Monza, secondo il quotidiano potrebbe avere spazio per uno spezzone.