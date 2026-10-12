"La sostanza, la posizione e l'equilibrio" sono rimasti in Under 21 e così la Fiorentina prende gol FOTO-SEQUENZA

La maxi sosta ha fatto male alla Fiorentina, ripartita moscia come nelle peggiori prove di inizio stagione, ma anche all'ambiente a quanto pare, autoalimentatosi su convinzioni iperboliche e fuori misura: tra un rinnovo (quello di Ranieri) e un gol da 70 metri (quello di Ndour) che qualcuno aveva perfino eletto a bandiera e a capitan-futuro, scimmiottando l'appellativo che una volta si usava per un signore vero del centrocampo come Daniele De Rossi (a proposito di Genoa).

Al piccolo trotto si va poco lontano

E caso (o forse realtà malcelata dei fatti) vuole che a contribuire alla rete sblocca-match del Genoa siano stati anche i due eroi della settimana. Ma se su Ranieri siamo abituati al revisionismo periodico, salvo poi incappare nuovamente nella disperazione per qualche errore clamoroso, su Ndour la narrazione è ancora in fieri.

Niente da dire sulla potenza del tiro ma per (quasi) tutto il resto, l'impressione è che tra quanto offre in Under 21, dove può giganteggiare e cincischiare col pallone senza subire troppe pressioni, e quanto invece si vede a Firenze la differenza sia abissale (un suggerimentino: non sarà che tra Under 21 e Serie A ci sono quelle 3-4 categorie di differenza?).

Ma volume e sostanza?

Al classe 2004 (giovane sì ma fino a un certo punto) viene riconosciuto un passo lento e pesante, nelle movenze e nelle giocate, spesso scolastiche. Ma si tende anche a sottolinearne presunte doti di volume, di sostanza, di lavoro sporco, di equilibrio ed altri concetti astratti del genere. Alla sesta giornata di tutto ciò si è visto poco, vedi la sverniciata subita da Kvernadze, vedi anche quella del 34enne El Shaarawy sabato. Al momento della sponda di Osmajic, Ndour sta trotterellando accanto all'italo-egiziano:

Salvo poi arrestare la sua corsa, nella speranza forse che Ranieri salga a chiudere il gap:

Ma il compagno non lo assiste e lascia calciare El Shaarawy liberamente:

Imbarazzante anche il tempo di reazione dei due e degli altri compagni, dopo la respinta sporca di De Gea: Osmajic, che poi segnerà, è già libero su in alto nell'immagine e tale rimarrà fino all'impatto col pallone dell'1-0.