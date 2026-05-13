"Se Paratici resterà alla Fiorentina, il prossimo allenatore sarà Grosso. Lo ha prenotato da tempo e..."

La situazione sul prossimo allenatore della Fiorentina è ancora piuttosto enigmatica. In attesa di conoscere definitivamente il futuro di Paolo Vanoli, il club ha già sondato il terreno per alcuni tecnici. Ne parla anche il giornalista Enzo Palladini, certo di un nome su tutti, a Tuttomercatoweb.com.

“Se resta Paratici, alla Fiorentina arriva Grosso”

“Se Paratici dovesse rimanere il direttore sportivo della Fiorentina, allora il prossimo allenatore sarà Fabio Grosso. Lo ha prenotato ormai da tempo e i rapporti ambo le parti sono ottimi, quindi è la pista più percorribile”.

“Vanoli? Se fosse finita non mi stupirei”

Su altri nomi: “De Rossi può essere un candidato per Fiorentina e Torino. Ha fatto vedere che è molto bravo a fare il suo mestiere, anche se era già chiaro già alla Roma. Vanoli? Ha fatto un ottimo campionato sulla panchina viola. Eppure se fosse una storia finita non mi stupirei”.