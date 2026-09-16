Un "golaço", "Un impatto immediato" e "che qualità di tiro": il primo sigillo di Goncalves esaltato in Portogallo
Il primo gol realizzato da Pedro Gonçalves con la Fiorentina ha trovato ampio spazio sulla stampa portoghese. Entrato dalla panchina contro il Pisa, Pote ha chiuso il successo per 3-0 con una splendida conclusione da fuori area al 92’, firmando la sua prima rete in maglia viola.
Le parole dei media portoghesi
O Jogo e Record hanno celebrato l’azione parlando apertamente di “golaço”, mentre Visão de Mercado ha sottolineato la qualità del tiro e l’impatto immediato del giocatore.
Anche Jornal de Notícias, Correio da Manhã, Zerozero e l’agenzia Lusa hanno raccontato il debutto realizzativo dell’ex Sporting. Proprio Lusa ha evidenziato come il portoghese, alla terza presenza con la Fiorentina, abbia finalmente avuto circa mezz’ora a disposizione dopo due apparizioni più brevi.
Alternativa per il momento
In Portogallo prevale dunque l’entusiasmo per un talento capace di lasciare subito il segno. Resta però una sottolineatura comune: finora Paolo Vanoli lo ha impiegato soprattutto come possibile alternativa, in attesa della migliore condizione fisica.