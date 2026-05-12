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Corriere dello Sport-Stadio: Il vertice decisivo e la prima scelta viola

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due, le pagine dedicate alla Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio

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Il quotidiano sportivo punta stamani su: “Fiorentina la strada in salita”. Ovvero: “Scelte complicate e il progetto di Commisso: ora serve chiarezza”. 

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Grande spazio: “Vanoli il vertice decisivo”. Sommario: “Il confronto con il tecnico in cima all’agenda di Paratici,   che continua a seguire altri allenatori Grosso resta la prima scelta”. Presente anche un trafiletto su: “Svalutazione della rosa: - 57 milioni”. E infine: “È ufficiale: Lamptey lascia la Viola”. 

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