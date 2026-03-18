Piccinetti: "Se la Cremonese vince a Parma la Fiorentina rischia di nuovo, vietato abbassare la guardia. A molti calciatori manca l'agonismo"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Arriviamo alla partita di domani meglio di giovedì scorso, quando c'era il pensiero della partita di Cremona. Si riparte da una situazione di vantaggio che va saputa gestire, a differenze di quanto accaduto con lo Jagiellonia. Non mi aspetto un turnover, il risultato di lunedì consente di spendere qualche energia in più domani sera per passare il turno contro un Rakow che a Firenze mi è sembrato una buona squadra e nulla più; se non le avessimo regalato il gol non avrebbero mai calciato in porta".

“Tenere alta la guardia”

Poi ha aggiunto: “Se la Fiorentina perde con l'Inter e la Cremonese batte il Parma siamo di nuovo invischiati, e poi abbiamo un calendario spaventoso nelle ultime giornate. La squadra deve tenere alta la guardia e giocare sempre con l'atteggiamento di lunedì. A Cremona ho visto dei calciatori, su tutti Dodo e Ranieri, performare come mai avevano fatto in questa stagione”.

“Parisi bene, ma in passato…”

Infine: “La Fiorentina deve imparare a gestire il risultato come ha fatto lunedì, perché ci sono due partite - Lecce e Verona - in cui anche vincere 1-0 sarebbe fondamentale. In questa squadra molti calciatori non hanno la componente agonistica, la capacità di lottare e sudare sempre, perché sono abituati a giocare sulla gommapiuma. A Parisi dobbiamo fare i complimenti per quello che sta facendo, ma bisogna essere sinceri e ammettere che quando ha giocato terzino ha commesso tantissimi errori che sono anche costati dei gol”.